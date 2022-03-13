Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Палітра вясны" - выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі

Кветкавыя кампазіцыі, увасобленыя ў жывапісе, графіцы і акварэлі. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прэзентавалі праект пад назвай "Палітра вясны". Шэсцьдзясят палотнаў сарака пяці беларускіх аўтараў прысвечаны самай светлай пары года і абуджэнню прыроды. Экспазіцыя прапануе творчасць знакамітых майстроў і пачаткоўцаў, прафесіяналаў і аматараў, удзельнікаў арт-студыі "Аквавір". Некаторыя з карцін былі створаны спецыяльна да выставы.

Вясновае цвіценне яблыні і вішні, букеты палявых рамонкаў і званочкаў, садовыя ружы і бэз - кожны з мастакоў адлюстраваў алоўкам і фарбамі любімыя кветкі. Гледачоў чакае жанравая і тэматычная разнастайнасць работ.