"Палітра вясны" - выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі
Кветкавыя кампазіцыі, увасобленыя ў жывапісе, графіцы і акварэлі. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прэзентавалі праект пад назвай "Палітра вясны". Шэсцьдзясят палотнаў сарака пяці беларускіх аўтараў прысвечаны самай светлай пары года і абуджэнню прыроды. Экспазіцыя прапануе творчасць знакамітых майстроў і пачаткоўцаў, прафесіяналаў і аматараў, удзельнікаў арт-студыі "Аквавір". Некаторыя з карцін былі створаны спецыяльна да выставы.
Вясновае цвіценне яблыні і вішні, букеты палявых рамонкаў і званочкаў, садовыя ружы і бэз - кожны з мастакоў адлюстраваў алоўкам і фарбамі любімыя кветкі. Гледачоў чакае жанравая і тэматычная разнастайнасць работ.