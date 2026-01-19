3.72 BYN
Палярнае ззянне асвяціла начное неба над Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ноч на 20 студзеня беларусы маглі назіраць нехарактэрную для краіны прыродную з'яву - палярнае ззянне. Зялёныя, фіялетавыя і малінавыя хвалі танцавалі ад далягляду да далягляду.
Паўночнае ззянне жыхары Беларусі змаглі ўбачыць з-за наймацнейшай за апошнія гады ўспышкі на Сонцы.
Магнітная бура працягваецца. Чакаецца, што яна будзе доўжыцца яшчэ не менш чым суткі, а поўная стабілізацыя будзе толькі праз два-тры дні. Гэта значыць, што ў найбліжэйшыя ночы ў беларусаў зноў ёсць шанц убачыць рознакаляровую прыгажосць яркага неба.