Памяць скрозь гады: у Магілёве прайшоў мітынг-рэквіем да Дня народнага адзінства

Мітынг-рэквіем у памяць аб ахвярах акупацыі, прымеркаваны да Дня народнага адзінства, прайшоў на плошчы Славы ў Магілёве. Прадстаўнікі мясцовай улады, дэпутацкага корпуса, працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў і моладзь у знак павагі і вечнай памяці ўсклалі кветкі да манумента ў гонар герояў.

Сяргей Чарткоў, старшыня Магілёўскага гарвыканкама:

"Дзень народнага адзінства - асаблівае свята для ўсіх беларусаў. Была адноўлена гістарычная справядлівасць, мы зноў сталі адным народам, уз'ядналіся. Гэта вельмі важна, таму што ў адзінстве наша сіла, таму што адзінства - гэта той падмурак, на якім мы будзем будаваць сваю будучыню. Яна залежыць ад нас".

"Адзінства для мяне - гэта пачуццё локця сябра, таварыша, брата. Гэта здольнасць аказаць дапамогу ў любы момант людзям, якім гэта патрэбна. Гэта згуртаванасць, сумесная работа для таго, каб наша Беларусь з кожным годам станавілася як мага ярчэй, чысцей і прыгажэй", - адзначыў дырэктар СШ № 17 г. Магілёва Ігар Васільчанка.

Удзельнікі мітынгу ўшанавалі хвілінай маўчання тых, хто аддаў жыцці за свабоду і незалежнасць роднай зямлі.