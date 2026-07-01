Памяць жывая: у Смалявіцкім раёне дэпутаты ўсклалі кветкі да мемарыяла "Разгром"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У памяць аб вызваліцелях і ў імя гістарычнай праўды дэпутаты Палаты прадстаўнікоў усклалі кветкі ў мемарыяльным комплексе "Разгром" ва ўрочышчы Стрыева. Менавіта над гэтым ансамблем Палата прадстаўнікоў узяла шэфства.
Юрый Марэцкі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
"Няма нічога важнейшага за мірнае неба над нашай зямлёй. Час выбраў нас, і задача нашага пакалення - падтрымліваць гэтыя помнікі ў належным стане і перадаць гістарычную праўду маладому пакаленню".
Мемарыяльны комплекс "Разгром" - апошняе месца дыслакацыі адной з найбуйнейшых у Беларусі партызанскіх брыгад. Помнік параненаму салдату - гэта партызанскія могілкі, дзе пахавана некалькі сотняў чалавек.