Парковачныя войны - хто мае рацыю ў канфлікце
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Пакуль адны выкладваюць утульныя зімовыя відэа, другія вядуць рэпартажы з палёў "парковачных бітваў". Канфлікт вечны: па законе вадзіцель абавязаны прыбраць снег у радыўсе 1 м вакол свайго аўто, але як змірыцца з тым, што на сапраўды расчышчаны пятачок прэтэндуе хтосьці іншы? Чужое аўто на "сваім" месцы справакавала буру абурэння ў Сетцы. Меркаванні падзяліліся: адны заклікаюць да сумлення, другія - да літары закона.
Расчышчанае парковачнае месца стала прынадным кавалачкам для вадзіцеляў. Сёння барацьба ідзе літаральна за кожны квадратны метр асфальта. Пазіцыя "хто пачысціў, той і гаспадар" справакавала ў сацсетках хвалю спрэчак - зусім не зімовых, а па-сапраўднаму гарачых (гл. відэа).