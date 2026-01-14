3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Пасланне Прэзідэнта - у масы: міністр Масляк сустрэўся з работнікамі фабрыкі "Палессе"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Час пэўных спраў: міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Сяргей Масляк сустрэўся з калектывам кобрынскай фабрыкі цацак "Палессе". У аснове дыялогу - Пасланне Прэзідэнта на Усебеларускім народным сходзе.
Важны акцэнт пастаўлены і на Праграму сацыяльна- эканамічнага развіцця новай пяцігодкі: ад суднабудавання ў Пінску і турыстычнага патэнцыялу да дэмаграфічнай бяспекі. На сустрэчы падкрэслілі: падтрымка мацярынства ў краіне ў Год беларускай жанчыны асабліва актуальная (гл. відэа).