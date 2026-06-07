Пасольства Беларусі ў Ізраілі заклікала грамадзян быць пільнымі і прытрымліваца ўказанняў улад



У сувязі з цяперашнім становішчам у галіне бяспекі пасольства Рэспублікі Беларусь у Дзяржаве Ізраіль рэкамендуе беларускім грамадзянам, якія знаходзіцца на тэрыторыі краіны, захоўваць спакой, праяўляць павышаную пільнасць і няўхільна выконваць загады ізраільскіх структур бяспекі, асабліва Службы тылу, паведамляе БЕЛТА.