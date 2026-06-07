3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Пасольства Беларусі ў Ізраілі заклікала грамадзян быць пільнымі і прытрымліваца ўказанняў улад
У сувязі з цяперашнім становішчам у галіне бяспекі пасольства Рэспублікі Беларусь у Дзяржаве Ізраіль рэкамендуе беларускім грамадзянам, якія знаходзіцца на тэрыторыі краіны, захоўваць спакой, праяўляць павышаную пільнасць і няўхільна выконваць загады ізраільскіх структур бяспекі, асабліва Службы тылу, паведамляе БЕЛТА.
"Рэкамендуецца знаходзіцца паблізу абароненых памяшканняў (сховішчаў), а ў выпадку атрымання адпаведных распараджэнняў заставацца ў іх да афіцыйнага апавяшчэння Службы тылу. Па магчымасці варта максімальна абмежаваць перамяшчэнне па тэрыторыі краіны, адмовіцца ад паездак, не выкліканых неабходнасцю, і пазбягаць месцаў вялікай колькасці людзей", - гаворыцца ў паведамленні пасольства Беларусі.
Акрамя таго, дыпламаты просяць уважліва сачыць за паведамленнямі з надзейных і афіцыйных крыніц інфармацыі, у тым ліку публікацыямі дзяржаўных органаў Ізраіля і аб'явамі пасольства Беларусі ў Ізраілі.
Пасольства працягвае работу ў штатным рэжыме. Прыём наведвальнікаў ажыццяўляецца па панядзелках, аўторках і чацвяргах з 09:00 да 13:00 як па папярэднім запісе, так і ў парадку жывой чаргі.
Пасольства ўважліва адсочвае развіццё сітуацыі і пры неабходнасці будзе аператыўна інфармаваць грамадзян аб дадатковых мерах і рэкамендацыях.