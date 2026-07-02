Пасольства Беларусі ў Маскве ўсклала вянок да Магілы Невядомага Салдата

Напярэдадні Дня Незалежнасці беларускія дыпламаты, міністры ЕЭК, парламентарыі і ваенныя аташэ ўсклалі вянок ад пасольства краіны да Магілы Невядомага Салдата ў Маскве.

Помнік знаходзіцца ў Аляксандраўскім садзе ля сцен Крамля. Тут заўсёды гарыць Вечны агонь, а на камені высечаны словы: "Імя тваё невядома, подзвіг твой несмяротны".

Для кожнага беларуса Дзень Незалежнасці - гэта важнае і сімвалічнае свята. Яго можна лічыць днём нараджэння краіны. Калі б не было Вялікай Перамогі, паспяховай аперацыі "Баграціён", падчас якой быў вызвалены Мінск, Беларусь чакала б жудасная будучыня. У той вайне загінуў кожны трэці, і сёння абавязак усіх беларусаў - свята памятаць пра подзвіг дзядоў і прадзедаў, якія змагаліся за нашу незалежнасць.