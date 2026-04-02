Пасяджэнне Камісіі па правах чалавека СНД праходзіць у Мінску
У Мінску праходзіць пасяджэнне Камісіі па правах чалавека СНД пад старшынствам Беларусі.
У цэнтры ўвагі адразу некалькі кірункаў. Адзін з ключавых - перадача асуджаных у краіны іх грамадзянства. Размова аб людзях, якія адбываюць пакаранне за мяжой і хочуць вярнуцца дадому. Раней Беларусь ужо зрабіла крок у гэтым кірунку. У сакавіку Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб пратаколе да канвенцыі краін СНД па перадачы асуджаных.
Акрамя таго, 2026-ы ў СНД аб'яўлены Годам аховы здароўя, і тэма медыцыны стала адной з цэнтральных на пасяджэнні. Удзельнікі абмяркоўваюць, як у краінах Садружнасці наладжана сістэма аказання дапамогі.
Ігар Петрышэнка, першы намеснік генеральнага сакратара СНД, адзначыў, што ў рамках Года аховы здароўя СНД беларускім бокам на Савеце кіраўнікоў урадаў у 2025 годзе была высунута ініцыятыва па рэалізацыі стратэгічнага праекта - агульнай прасторы здароўя і ўстойлівага развіцця. Вынікам пасяджэння стане выпрацоўка практычных прапаноў, а таксама прыняцце асобнай заявы па пытаннях аховы здароўя.