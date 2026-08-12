Паток Персеіды, зацьменне і парад планет: 12 жніўня зямлян чакае рэдкае касмічнае супадзенне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыйшоў час адарвацца ад зямных клопатаў і паглядзець на неба. 12 жніўня жыхары Зямлі стануць сведкамі рэдкіх астранамічных з'яў. Усе яны - у адным каляндарным дні.
Раніца пачалася з унікальнага параду планет. Уначы неба азарыць пік знакамітага зоркападу Персеіды.
Але галоўнай і самай чаканай падзеяй застаецца поўнае сонечнае зацьменне. У Беларусі адным з лепшых пунктаў для назірання ў ваколіцах сталіцы можа стаць Мінскае мора (глядзіце відэа).