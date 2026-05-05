Патрыятычны мотапрабег па месцах баявой славы аб'яднаў байкераў з Беларусі і Чэхіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Першы рэгіён прыняў міжнародны мотааўтапробег, прымеркаваны да святкавання Дня Перамогі. Пункт старту – Брэст, на шляху Пружаны і Баранавічы. Удзельнікі гісторыка-патрыятычнай акцыі наведваюць шэраг знакавых месцаў рэгіёна, каб разам ушанаваць памяць герояў, што ваявалі за радзіму. Да прабегу далучыліся мотааматары з Чэхіі. Наведванне Беларусі – краіны, якая найбольш пацярпела ад нямецкай акупацыі, - іх даўняя традыцыя.
У планах удзельнікаў мотааўтапрабега наведванне плошчы Перамогі ў Мінску, Кургана Славы ў Смалявіцкім раёне. Заключным пунктам маршруту стане пасёлак Карма Гомельскай вобласці.