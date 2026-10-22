Пацярпелага ў Бранскай вобласці беларуса рыхтуюць да транспарціроўкі на радзіму

Раніцай 22 кастрычніка ў Бранскай вобласці Расіі ў выніку трапляння БПЛА ў фуру пацярпеў беларус. Мужчына шпіталізаваны ў траўматалагічнае аддзяленне Жукоўскай міжраённай бальніцы.

Пагрозы жыццю няма. Прадстаўнік дэпартамента аховы здароўя Бранскай вобласці паведаміла, што расійскія медыкі аказалі пацярпеламу ўсю неабходную дапамогу.

"У яго асколачнае раненне пляча, асколак выдалены. Пацыент стабільны, у прытомнасці. З Гомельскай вобласцю вырашаецца пытанне аб транспарціроўцы мужчыны ў Рэспубліку Беларусь", - дадала яна.