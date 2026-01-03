3.71 BYN
Павышэнне выплат для бюджэтнікаў, пенсіянераў і рост МЗП: якія змяненні чакаюць беларусаў у 2026
Аўтар:Аліна Лапо
Першы месяц 2026 года задае нядрэнны тэмп новай пяцігодкі. У студзені павышаны шэраг паказчыкаў, якія непасрэдна ўплываюць на кашалёк беларусаў. Дарэчы, галоўны прыярытэт наступных пяці гадоў - рост узроўню жыцця беларусаў.
Такім чынам, 2026 год уступіў у законныя правы, а разам з ім усе навацыі і змяненні, якія датычацца кожнага. Рост дапамог і пенсій, павышэнне парога мінімальнай зарплаты. А яшчэ навацыі для ІП, новыя падыходы да арэнды дзяржзямель і ўвозу электракараў (гл. відэа).