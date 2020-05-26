Спевы 10 беларускіх птушак можна пачуць праз мабільны тэлефон

Выйсці на сувязь з прыродай - і патэлефанаваць крылатым суседзям. Спевы 10 беларускіх птушак зараз можна пачуць праз мабільны тэлефон. Толькі ў першы дзень праекта крылатым тэлефанавалі больш за 50 000 разоў. А агульная працягласць выклікаў склала каля 370 гадзін. Самым папулярным абанентам стаў салавей - яму тэлефанавалі 10 000 разоў. У сярэднім жа "гутаркі" доўжыліся каля 30 секунд. Беларусь стала першай краінай у свеце, дзе крылатыя сталі абанентамі мабільнай сувязі. Дарэчы, беларускім птушкам ужо тэлефанавалі з Чэхіі, Украіны, Расіі, Германіі і ЗША.



