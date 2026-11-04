"Першы інфармацыйны" ў кіберспорце: як тэлеканал змагаўся ў дывізіёне наймацнейшых

Тэлеканал "Першы інфармацыйны" прыняў удзел у 7-м сезоне Бізнес-лігі па кіберспорце. Пяцёрка паказала дастойны вынік, саступіўшы толькі за крок ад фіналу.

У сучасным кіберспорце гульні ідуць па класічных правілах: турніры, дакладны падлік ачкоў і нават каментатары матчаў. Каманда "Першага інфармацыйнага" - у дывізіёне наймацнейшых з сезона ў сезон. Стаўка на зладжаную працу пяцёркі гульцоў па адзін бок манітораў і дакладнае размеркаванне задач. Ад налады да выпрацоўкі стратэгіі - увесь працэс знаходзіцца пад кантролем капітана (гл. відэа).