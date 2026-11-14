Першы крок у навуку: у БДУ працуюць прадметныя школы для старшакласнікаў

Шлях у вялікую навуку пачынаецца не з універсітэцкай аўдыторыі, а са школьнай парты.

Так, у БДУ працуюць прадметныя школы юных хімікаў, географаў, матэматыкаў для тых, хто яшчэ толькі прыглядаецца да навукі. І вось вынік: толькі ў 2026 годзе сярод першакурснікаў галоўнай кузні кадраў нашай краіны звыш 130 пераможцаў алімпіяд і лаўрэатаў спецфондаў.

Сістэма падрыхтоўкі алімпіяднікаў

Упор на выхаванне зорак будучага навуковага п'едэстала са школьнай парты. За 1,5 года ў краіне створана 29 студэнцкіх канструктарскіх бюро. Што гэта дае? Ужо з 1 курса не тэорыя, а практыка, сапраўдныя праекты.

Вось так на карце запальваюцца новыя зоркі. 132 пераможцы алімпіяд сярод першакурснікаў у 2026 годзе. Гэта толькі ў БДУ. Гэта не проста лічбы, гэта вынік сістэмы, дзе школьнік становіцца навукоўцам, а алімпіяда - літаральна правадыром у свет вялікай навукі. Гэты толькі пачатак, а за працягам, вядома, мы будзем сачыць (гл. відэа).