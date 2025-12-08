3.77 BYN
Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум праходзіць у Мінску
Аўтар:Стэфанія Вінічак
Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум праходзіць у Мінску. У праграме шмат мерапрыемстваў: сустрэчы з дзяржаўнымі дзеячамі, наведванне вайсковай часці 32-14, дзе хлопцам пакажуць баявую тэхніку, а таксама выступленні супрацоўнікаў спецпадраздзяленняў па рукапашным баі.
Запланавана правядзенне маштабнага пленарнага пасяджэння на тэму "Сучасны патрыятызм: традыцыі і выклікі часу", удзел у якім возьмуць прадстаўнікі розных міністэрстваў і ведамстваў (падрабязнасці ў відэа).