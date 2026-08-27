Першы Мінскі гарадскі форум "Час дзейнічаць" сабраў 150 маладых спецыялістаў
150 маладых спецыялістаў з розных сфер сабраў першы Мінскі гарадскі форум "Час дзейнічаць". Сімвалічнае месца правядзення - гарадскі тэхнапарк.
27 жніўня адбылася дыялогавая пляцоўка з удзелам старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай, кіраўніцтва горада і старшыні прафсаюзаў. Пытанні гучалі вострыя і канкрэтныя: ад арэнднага жылля да першых крокаў у прафесіі.
Наперадзе ва ўдзельнікаў таксама практыка-арыентаваныя пляцоўкі на прадпрыемствах Мінска, інтэнсівы па інфармацыйнай бяспецы, фінансавай граматнасці і працы мясцовага самакіравання.
Форум будзе працаваць і 28 жніўня. Другі дзень будзе прысвечаны стратэгічнай сесіі "Фабрыка рашэнняў", дзе ўдзельнікі распрацуюць уласныя ініцыятывы па развіцці горада і прадставяць іх кіраўніцтву Мінска. Мэта такога мерапрыемства - дапамагчы ўліцца маладым спецыялістам у рабочы працэс і адаптавацца на новым месцы.