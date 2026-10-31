Першы самалёт з жыхарамі Алешак прызямліўся ў аэрапорце Гомеля

У Гомелі сустракаюць эвакуіраваных з населенага пункта Алешкі Херсонскай вобласці. Для іх разгорнуты спецыяльны лагер, задзейнічаны ўвесь комплекс аэрапорта. Тут можна атрымаць гарачае харчаванне і адпачыць пасля доўгай дарогі. Зроблена ўсе, каб людзі на беларускай зямлі адчувалі сябе ў бяспецы. На месцы дзяжураць карэты хуткай дапамогі, ёсць і рэанімабілі. Перш за ўсё людзей агледзяць медыкі і, калі трэба, аператыўна шпіталізуюць.

У гомельскім аэрапорце прызямліўся першы борт з людзьмі. Ён даставіў маларухомых грамадзян, якія маюць экстранную патрэбу ў медыцынскай дапамозе. Іх ўжо сустракаюць.

Службы псіхалагічнай дапамогі гатовы, гатовы і супрацоўнікі МНС, каб забяспечыць транспарціроўку да зон гарачага харчавання, да абагравання.

У Гомелі халаднаватае надвор'е, таму эвакуіраваных забяспечаць цяплом, пледамі, усімі неабходнымі лекамі. У Алешках быў востры недахоп інсуліну, таму падрыхтаваны запас медыкаментаў.

Крыху раней прызямліўся борт з прадстаўнікамі ўкраінскай і расійскай дэлегацый, а таксама з амерыканскімі журналістамі.

Упаўнаважанага па правах чалавека ва Украіне Дзмітрыя Лубінца ў гомельскім аэрапорце сустракалі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ірына Касцевіч і старшыня Беларускага саюза жанчын Вольга Шпілеўская.

Было адзначана, наколькі гэтая місія важная ў тым ліку і для Беларусі, паколькі, як адзначалася раней, для нас няма чужых людзей, чужых праблем. І ўсё гэта стала магчымым дзякуючы даверным адносінам, выбудаваным паміж Беларуссю і Украінай. Дзмітрый Лубінец падзякаваў Ірыне Касцевіч за цёплы прыём.