Першы снег выпаў у Мінскай вобласці
Подых зімы адчулі беларусы, не чакаючы марознага сезона па календары. Першы снег прыйшоў у рэгіёны краіны.
Умераны снегапад назіралі днём 12 лістапада жыхары Дзяржынска. Снег заўважаны і ў розных раёнах сталіцы. Белыя шматкі кружацца ў Чыжоўцы, у цэнтры Мінска, у Фрунзенскім раёне, на Усходзе.
11 лістапада першы снег выпаў у Гродне. Зрэшты, паводле прагнозаў сіноптыкаў, сапраўднай зімы чакаць яшчэ рана. У найбліжэйшыя суткі верагодныя дождж і мокры снег. Вадзіцелям неабходна захоўваць бяспечную дыстанцыю і выконваць хуткасны рэжым, а таксама не забыць змяніць аўтамабільную гуму на зімовую.