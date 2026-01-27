3.74 BYN
Перспектыўны кадравы рэзерв у Палацы Незалежнасці: экскурсію наведала мэтанакіраваная моладзь
Палац Незалежнасці 28 студзеня расчыніў дзверы для энергічнай і мэтанакіраванай моладзі Беларусі. На экскурсію прыехалі маладыя спецыялісты, прадстаўнікі ідэалагічнага актыву краіны, а таксама пераможцы розных праектаў.
Натхненне, гонар і матывацыя працаваць з яшчэ большым імпэтам - вось галоўныя эмоцыі, якія чытаюцца на тварах маладых людзей. Бо яшчэ ўчора ў палацы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў важную нараду аб рабоце на кітайскім напрамку, а ўжо сёння тут не службовыя асобы, а перспектыўны кадравы рэзерв - маладыя спецыялісты з самых розных галін: СМІ, адукацыі, спорту, культуры, медыцыны і іншых.
Але аб'ядноўвае юнакоў і дзяўчат адно: яны - залаты фонд нацыі. І хто ведае, можа хтосьці з іх якраз і будзе рэалізоўваць тыя самыя праекты па супрацоўніцтве з КНР.
Як адзначылі самі госці, гэты дзень стане для іх новым пунктам росту.
Удзельнікі экскурсіі маладзейшыя за 31 год, а за іх плячамі ўжо нямала перамог і поспехаў. Яны ставяць сабе амбіцыйныя мэты і дасягаюць іх.
І як неаднаразова адзначаў Аляксандр Лукашэнка, будучыня - за моладдзю. Дзяржава заўсёды за новыя і энергічныя кадры. І вось такая паспяховая, патрыятычна настроеная моладзь Беларусі якраз і будзе наводзіць масты будучыні.