Пешаходныя дарожкі і бардзюры абнаўляюць у Мінску
Вясновае добраўпарадкаванне - у Мінску абнаўляюць пешаходныя дарожкі і змяняюць тратуарную плітку. У працу дарожных службаў уваходзіць таксама абнаўленне бардзюрнага каменя побач з прыпыначнымі пунктамі і на ўчастках, дзе бетонавыя блокі найбольш зношаныя. Спецыялісты загадзя праводзяць маніторынг праблемных участкаў і аператыўна выязджаюць на ліквідацыю дэфектаў.
Працягваецца і рамонт асфальтавага пакрыцця. З пачатку года ў Мінску ўжо адрамантавана больш як 30 тысяч квадратных метраў транспартных артэрый.