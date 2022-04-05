Пешаходныя дарожкі і бардзюры абнаўляюць у Мінску

Вясновае добраўпарадкаванне - у Мінску абнаўляюць пешаходныя дарожкі і змяняюць тратуарную плітку. У працу дарожных службаў уваходзіць таксама абнаўленне бардзюрнага каменя побач з прыпыначнымі пунктамі і на ўчастках, дзе бетонавыя блокі найбольш зношаныя. Спецыялісты загадзя праводзяць маніторынг праблемных участкаў і аператыўна выязджаюць на ліквідацыю дэфектаў.

Працягваецца і рамонт асфальтавага пакрыцця. З пачатку года ў Мінску ўжо адрамантавана больш як 30 тысяч квадратных метраў транспартных артэрый.