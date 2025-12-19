План на пяцігодку па развіцці Беларусі амбіцыйны, але рэальны

Дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, інспектар аддзела ідэалагічнай работы Універсітэта грамадзянскай абароны МНС Беларусі Павел Лашчэўскі адзначыў, што беларускай моладзі на сённяшні момант дзяржава аказвае вялікую падтрымку, у тым ліку дапамагаючы раскрываць яе творчы, навуковы, спартыўны патэнцыял. "І я лічу, што ўжо шмат усяго зроблена, але, магчыма, дзесьці трэба звярнуць увагу на тое, каб моладзь развівалася ў нейкіх іншых напрамках - такіх як бізнес і прадпрымальніцтва", - выказаў меркаванне ён.

Раман Мельнік, дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна Мінска, адзначыў, што ўся Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны зводзіцца да клопату пра чалавека. "Па бюджэце горада Мінска 45 % - сацыяльная скіраванасць, тое, што робіцца для людзей. Але вельмі хочацца, каб усе нашы людзі, якія жывуць і працуюць у гарадах, вёсках, пасёлках, разумелі, што іх праца - гэта асноўны ўклад у рэалізацыю ўсёй гэтай праграмы",- падкрэсліў ён.