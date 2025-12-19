3.66 BYN
План на пяцігодку па развіцці Беларусі амбіцыйны, але рэальны
Два дні Усебеларускага народнага сходу завершаны, але асноўная работа ў беларусаў яшчэ наперадзе. Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця прынятая. Сваё бачанне будучыні краіны абазначыў Прэзідэнт і спікеры, якія выступілі перад дэлегатамі. Нічога не памянялася з пункта погляду прыярытэтаў эканомікі, таму што гэта адзінае, што можа гарантаваць стабільнасць дзяржавы.
Галоўнае, да чаго павінны прыйсці глабальна, - гэта палепшыць якасць жыцця беларусаў. У дэталях гэта будаўніцтва жылля, дарог, развіццё транспарту, замацаванасць кадраў на месцах.
Дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, інспектар аддзела ідэалагічнай работы Універсітэта грамадзянскай абароны МНС Беларусі Павел Лашчэўскі адзначыў, што беларускай моладзі на сённяшні момант дзяржава аказвае вялікую падтрымку, у тым ліку дапамагаючы раскрываць яе творчы, навуковы, спартыўны патэнцыял. "І я лічу, што ўжо шмат усяго зроблена, але, магчыма, дзесьці трэба звярнуць увагу на тое, каб моладзь развівалася ў нейкіх іншых напрамках - такіх як бізнес і прадпрымальніцтва", - выказаў меркаванне ён.
Шмат гаварылі пра нацыянальную бяспеку. Выклікаў не становіцца менш, а сітуацыя ў свеце хочаш - не хочаш, а ўплывае на тую ж эканоміку. Але калі кожны беларус будзе рабіць сваю працу добра, то грамадства забяспечыць сабе стабільную будучыню на гады наперад.
Яўген Вінічэнка, дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, намеснік начальніка ваенна-транспартнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту: "Якія б апаненты нам не пагражалі, нашы Узброеныя сілы, увесь сілавы блок Беларусі здольны адэкватна адказаць на любыя пагрозы. Але ў нас міралюбная палітыка. Мы зацвердзілі летась Ваенную дактрыну. У першую чаргу, як гаворыць кіраўнік дзяржавы, мы будзем дамаўляцца".
Раман Мельнік, дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна Мінска, адзначыў, што ўся Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны зводзіцца да клопату пра чалавека. "Па бюджэце горада Мінска 45 % - сацыяльная скіраванасць, тое, што робіцца для людзей. Але вельмі хочацца, каб усе нашы людзі, якія жывуць і працуюць у гарадах, вёсках, пасёлках, разумелі, што іх праца - гэта асноўны ўклад у рэалізацыю ўсёй гэтай праграмы",- падкрэсліў ён.
Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны прынялі аднагалосна. Наперадзе шмат работы, дэлегаты вернуцца на месцы, а там будуць даводзіць тыя задачы, якія паставіў Прэзідэнт.