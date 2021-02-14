Па выніках УНС прынятыя рэзалюцыя і зварот удзельнікаў
Мы ўсе на гэтым тыдні сталі сведкамі нараджэння новага пункту адліку ў гісторыі Беларусі. Па выніках УНС прынятыя рэзалюцыя і зварот удзельнікаў, дзе прапісаныя асноўныя кірункі сацыяльна-эканамічнага і грамадска-палітычнага развіцця краіны.
На знешнім контуры будзем шукаць новыя рынкі, паглыбляць узаемадзеянне ў рамках Саюзнай дзяржавы, ЕАЭС і СНД, прапісана і ўмацаванне стратэгічнага супрацоўніцтва з Кітаем. Унутры краіны ствараецца канстытуцыйная камісія, якая ўжо сёлета распрацуе прапановы па змяненні канстытуцыі. Іх вынесуць на ўсенароднае абмеркаванне і рэспубліканскі рэферэндум.
Рэферэндум, хутчэй за ўсё, будзе сумешчаны з мясцовымі выбарамі. Што да сутнасці - тут і магчыма пераразмеркаванне паўнамоцтваў паміж дзяржорганамі, і ўзмацненне ролі УНС. А галоўнае ў сваім выступленні сказаў Прэзідэнт: "Я за канстытуцыйную рэформу. На працягу года на дыялогавых пляцоўках мы будзем гэта абмяркоўваць, кожны крок па змяненні. Але цвёрда перакананы: наша краіна павінна заставацца прэзідэнцкай рэспублікай".
Гэта, па сутнасці, адказ тым, хто выступаў за поўнае перафарматаванне мадэлі дзяржаўнага ўладкавання. Думкі гучалі розныя - аж да пераўтварэння ў парламенцкую рэспубліку. Але, будзем шчырыя, для Беларусі гэты варыянт выглядае малаверагодным. Галоўным чынам прычына ў тым, што мы ўмеем вучыцца на чужых памылках, і бачым, як падобныя эксперыменты ператвараюць палітыку ў бізнес.
Калі краіна не хоча сябе прадаць і згубіць, патрэбна моцная ўлада. Гэта, на жаль, давялося адчуць на сабе ўсім беларусам летась. Ды і зараз далёка не час расслабляцца. 2021 год будзе вызначальным у жыцці краіны. Вось што сказаў Прэзідэнт.