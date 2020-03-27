Падтрымка пажылых - зараз найважнейшая задача сацыяльных службаў

У Мінску працягваецца агульнагарадская акцыя "Мы клапоцімся пра вас". Мэта - мінімізаваць выпадкі захворванняў. Пажылым людзям рэгулярна дастаўляюць прадукты і лекі. Каб атрымаць неабходную дапамогу, трэба пакінуць заяўку ў адным з тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.



Адзінокіх людзей сталага ўзросту, якія маюць патрэбу у дапамозе, у горадзе амаль 19 тысяч чалавек. Падтрымліваюць і жыхароў вёсак. Дапамогу сацыяльным работнікам аказваюць і валанцёры.



