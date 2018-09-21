Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Падрыхтоўку да Дня без аўтамабіля сёння правяла ДАІ Маскоўскага раёна сталіцы

Падрыхтоўку да Дня без аўтамабіля сумесна са школьнікамі сёння правяла ДАІ Маскоўскага раёна сталіцы. Цэнтрам акцыі стаў адзін з прыпынкаў, яго ўпрыгожылі малюнкі на тэму прыроды. Супрацоўнікі міліцыі спынялі вадзіцеляў, а школьнікі заклікалі заўтра стаць веласіпедыстам або пешаходам.

Нагадаем, праезд на грамадскім транспарце заўтра пры прад'яўленні вадзіцельскага пасведчання бясплатны. Летась, напрыклад, паслугамі метро ў Дзень без аўтамабіля скарысталіся 16,5 тысячы чалавек.