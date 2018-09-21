Падрыхтоўку да Дня без аўтамабіля сёння правяла ДАІ Маскоўскага раёна сталіцы

Падрыхтоўку да Дня без аўтамабіля сумесна са школьнікамі сёння правяла ДАІ Маскоўскага раёна сталіцы. Цэнтрам акцыі стаў адзін з прыпынкаў, яго ўпрыгожылі малюнкі на тэму прыроды. Супрацоўнікі міліцыі спынялі вадзіцеляў, а школьнікі заклікалі заўтра стаць веласіпедыстам або пешаходам.