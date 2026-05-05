Забыць не дазволім! Урачысты сход да Дня Перамогі адбыўся ў Мінску
Аўтар:Юлія Алфёрава
Падмурак нашай сучаснасці і гарант будучыні - памяць. Тыдзень напярэдадні Вялікай Перамогі не проста падкрэслівае, як важныя для нас, беларусаў, старонкі гэтай гісторыі, але і транслюе нашу гатоўнасць абараняць сваё.
Пра памяць і вялікі подзвіг 6 мая гаварылі ў Палацы Рэспублікі. Традыцыйна напярэдадні Вялікай Перамогі ў самым сэрцы Мінска адбыліся ўрачысты сход і канцэрт майстроў мастацтваў. Каштоўнасць памяці аб вялікім подзвігу і важнасць захаваць і перадаць нашчадкам праўду - такі лейтматыў вечара (гл. відэа).