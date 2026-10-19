"Погляд скрозь стагоддзі": як праходзіць візуальная рэканструкцыя Навагрудскага замка

У Навагрудку вяртаюць гістарычнае аблічча сярэднявечнаму замку. Да нашых дзён захаваліся толькі рэшткі дзвюх вежаў - Шчытоўкі і Касцёльнай. Праведзеная кансервацыя дазволіла спыніць разбурэнне сцен. Цяпер там ствараюць візуальную рэканструкцыю цытадэлі.

Навагрудак - горад з тысячагадовай гісторыяй, размешчаны ў прыгожых мясцінах на захадзе Беларусі.

Калісьці менавіта тут пачыналася Вялікае Княства Літоўскае. Найважнейшае палітычнае і стратэгічнае значэнне ў сярэднія вякі гэта месца мела выключную важнасць. Тут жа размяшчалася рэзідэнцыя самаго Міндоўга.

Ну а жывым сведкам трыумфаў і разбуральных аблог быў, вядома, Навагрудскі замак. Сёння ад яго непрыступнай магутнасці і сямі некалі створаных вежаў засталося толькі два тытаны. Праўда, хутка гістарычная справядлівасць усё-такі адновіцца, і на гэты раз без умяшання ў крохкую аўтэнтычнасць старажытнай кладкі. Аднавіць, не дакранаючыся, - менавіта такая задача сёння стаіць перад горадам (гл. відэа).