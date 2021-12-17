3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Паўтары тысячы фотапастак: у Беларусі ўзмоцнены кантроль за незаконнай высечкай дрэў
Напярэдадні зімовых святаў у краіне ўзмоцнены кантроль за незаконнай высечкай навагодніх дрэў. Прафілактычныя рэйды супрацоўнікі лясгасаў плануюць праводзіць рэгулярна. Парушальнікам пагражае штраф ад 145 да 870 рублёў! У дапамогу спецыялістам і сучасныя тэхналогіі. Напрыклад, колькасць фотапастак у беларускіх лясах перавышае паўтары тысячы. Нагадаем, нарыхтоўка елак і хвой для зімовага шопінгу вядзецца з улікам патрэбнасцей пакупнікоў на спецыяльных плантацыях.
Ёлачныя базары ў Мінскай вобласці пачнуць працаваць з 20 снежня
Пухнатыя і вечназялёныя на любы густ! У сталіцы будуць працаваць больш як 2 сотні елачных кірмашоў. У Мінлясгасе плануюць рэалізаваць 140 тысяч навагодніх дрэў. Традыцыйна будуць у продажы таксама дрэўцы ў кадках і іглічныя букеты.