Паўтары тысячы фотапастак: у Беларусі ўзмоцнены кантроль за незаконнай высечкай дрэў

Напярэдадні зімовых святаў у краіне ўзмоцнены кантроль за незаконнай высечкай навагодніх дрэў. Прафілактычныя рэйды супрацоўнікі лясгасаў плануюць праводзіць рэгулярна. Парушальнікам пагражае штраф ад 145 да 870 рублёў! У дапамогу спецыялістам і сучасныя тэхналогіі. Напрыклад, колькасць фотапастак у беларускіх лясах перавышае паўтары тысячы. Нагадаем, нарыхтоўка елак і хвой для зімовага шопінгу вядзецца з улікам патрэбнасцей пакупнікоў на спецыяльных плантацыях.



