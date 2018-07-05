3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Віншаванні і падарункі для народжаных у Дзень Незалежнасці
Штогадовую акцыю для немаўлят і іх матуль працягвае Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне "Белая Русь". У Мінску акцыя прайшла сёння ў РНПЦ "Мацi i дзiця", 1, 3 і 6 бальніцах і ў радзільным доме № 2.
Усяго ў сталіцы 3 ліпеня нарадзіліся 48 немаўлят. Прычым і статыстыка, як спявалася ў вядомай песні, на баку дзяўчат. З добрай і чуллівай акцыі рэпартаж Юліі Токар.
27-ы дзень нараджэння краіны супаў з днём нараджэння 48 новых сталічных гараджан. Толькі ў Навукова-практычным цэнтры «Маці і дзіця» з'явіліся на свет 15 немаўлят.
3-га ліпеня стала святам у квадраце і для Вольгі Шклянік. Маляўнічым салютам яна любавалася з акон радзільнага дома ўжо разам з дачушках на руках Кацярынкай.
А вось для Анастасіі Карзюк святочны дзень стаў і сапраўднай магіяй лічбаў - 3 ліпеня яна нарадзіла трэцяе дзіця. Маленькага Міхаіла назвалі ў гонар дзядулі і чакалі з асаблівым хваляваннем. Матуля Анастасія заўсёды марыла аб вялікай сям'і.
Віншаванні для народжаных у Дзень Незалежнасці сёння прымаюць матулі 1, 3, 6 бальніц і радзільным доме № 2. Пяшчотную акцыю па традыцыі праводзіць Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Сярод падарункаў самае неабходнае: цёплыя коўдры і падушкі.
За дзесяць гадоў акцыі клопатам і ўвагай акружылі амаль тры тысячы матуль з немаўляткамі. Увогуле ў Мінску з кожным годам колькасць шматдзетных сем'яў павялічваецца на тысячу. І сёння іх больш за 14.