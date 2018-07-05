Віншаванні і падарункі для народжаных у Дзень Незалежнасці

Штогадовую акцыю для немаўлят і іх матуль працягвае Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне "Белая Русь". У Мінску акцыя прайшла сёння ў РНПЦ "Мацi i дзiця", 1, 3 і 6 бальніцах і ў радзільным доме № 2.