Заўтра геамагнітнае становішча на тэрыторыі нашай краіны будзе спакойным.



3 жніўня ў народным календары Ануфрый. Нашы продкі ў гэты дзень займаліся засекамі - стараліся іх добра праветрыць і прасушыць, каб запасы хлеба захаваліся на доўга. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень шмат расы - будзе дрэнны ўраджай ільну. А туман на ўсходзе сонца - да добрага надвор'я.



Самая халодная ноч была ў Лідзе ў 1964 годзе - амаль 5 градусаў вышэй за нуль. А самы цёплы дзень - у 2010 у Брагіне слупкі тэрмометраў паказалі 36 з паловай градусаў.