Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

8 лістапада ў народным календары Зміцер. У прыкметах Змітраў дзень параўноўваюць з Вялікаднём і Калядамі. Казалі: “Змітрок па снегу - і Вялікдзень па снегу, Змітрок па голу - і Вялікдзень таксама”. А яшчэ прыкмячалі, калі зоркі пры мігаценні адліваюць чырвоным і сіняватым святлом, - да ўстойлівай непагадзі.

З гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Пінску ў далёкім 1888 годзе амаль 21 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1927 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш як 17 градусаў цяпла.



