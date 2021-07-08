3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Пра надвор'е | 08.07.2021
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусіне прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
І некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень ідзе дождж, то ўсё лета да верасня будзе мокрым. Добрае надвор'е з раніцы - да сярэдзіны восені лета прастаіць.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыi Палескай у 1992 годзе - менш за 3 градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Беразiне ў 1954 - больш за 35 з паловай градусаў цяпла.