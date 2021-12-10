Пра надвор'е | 10.12.2021
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: імклівая адліга - да хуткіх зацяжных маразоў. Калі ў гэты дзень холадна і суха - лета будзе гарачым і сухім.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 11 снежня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Віцебску ў 1963 годзе - 27,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1944-м - 11 градусаў цяпла.