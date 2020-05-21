Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



22 мая ў народным календары - Мікола Веснавы. З Міколам звязваюць з’яўленне камароў, казалі: "Прыйдзе Мікола - высыпле камароў з прыпола". А таксама прыкмячалі: грымоты ўначы - да добрага надвор'я; кветкі дзьмухаўца ўдзень закрытыя - да дажджу, адкрытыя, хаця па небе плывуць хмары, - дажджу не будзе.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Стоўбцах у 1980 годзе - 4 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2007 - 33 градусы цяпла.



