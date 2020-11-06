3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Пра надвор'е | 06.11.2020
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: пры захадзе колер сонца залаціста-бронзавы - да дрэннага надвор'я. Вецер скуголіць - да захавання стану надвор'я яшчэ на некалькі дзён.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мінску ў 1891 годзе - амаль 19 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2014 - на станцыі Палеская тэрмометры паказалі амаль 20 градусаў цяпла.