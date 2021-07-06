7 ліпеня ў народным календары Іван Летні. У праваслаўным календары адзначаецца нараджэнне Іаана Хрысціцеля. У гэты дзень прыкмячалі: моцная раса - на добры ўраджай агуркоў. На Івана ноч зорная - будзе шмат грыбоў. На Іванаў дзень дождж пайшоў - яшчэ пяць дзён ісці будзе.