Пра надвор'е | 17.03.2021
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
18 сакавіка ў народным календары Конагароднік. У народзе прысвятак прысвечаны агародніцкай справе. Казалі, прыйшоў Конан, каб вывесці ўсіх на агароды. І прыкмета пра надвор’е: калі на Конана ясна, то за ўсё лета ні разу не пойдзе град, пашкоджанняў ураджаю ад граду не будзе.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Васілевічах у 1898 годзе - 25 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2012 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 19 градусаў цяпла.