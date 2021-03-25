Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Пружанах у 1962 годзе - больш за 22 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны на станцыі Акцябр у 2014 - 21 градус цяпла.