23 лістапада магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: якая вечэрняя зара, такі будзе і заўтрашні дзень. Вароны з гучным крыкам ладзяць гульні - да пацяплення. Рака пакрылася гладкім лёдам - да хуткай зімы.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе - 24 з паловай градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1923 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў вышэй за нуль.



