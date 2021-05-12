Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ўначы і раніцай да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.
13 мая ў народным календары прысвятак Якуб. Прыкмячалі:на Якуба грэе люба. У гэты дзень займаліся прадказаннем надвор’я на лета: калі сонечна - чакаецца сухое лета, а калі воблачна - будзе дажджліва.
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1999 годзе - больш за 5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 1996-м - на станцыі Акцябр тэрмометры паказалі амаль 31,5 градуса цяпла.