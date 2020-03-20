Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.



20 і 21 сакавіка - Дзень астранамічнага вясенняга раўнадзенства. Прыкмячалі: "Якое надвор'е ў гэты дзень - такім будзе і лета. Калі рана прылятаюць жаўрукі - будзе цёплая вясна."



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Полацку ў 1963 годзе - 29 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1974 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 22 градусы цяпла…



