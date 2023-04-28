"Пра надвор’е" - 29 красавіка адзначаецца прысвятак Арына

У суботу, 29 красавіка, магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Заўтра адзначаецца прысвятак Арына ці Ірына. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень пасадзіць капусту, яна вырасце смачнай і сакавітай, а калі алешына заквітнела - пара сеяць грэчку.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1988 годзе - больш за 6,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2012-м - у Лельчыцах тады слупкі тэрмометраў падняліся да 31 градуса.