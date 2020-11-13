3.70 BYN
Пра надвор'е: прагназуецца магнітная бура | 13.11.2023
Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца магнітная бура. Будзьце, калі ласка, уважлівыя да свайго самаадчування.
12 лістапада - Артошка. З гэтага дня сялянскія жанчыны заўсёды пачыналі займацца прадзеннем. Яшчэ гэты дзень лічыцца святам сініц і мае назву Сінічкін дзень. Першае масавае з'яўленне сініц каля хат - прыкмета надыходзячых вялікіх халадоў.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1993 годзе - амаль 18 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1944 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 15 градусаў вышэй за нуль.