"Пра надвор’е" - заўтра ў народным календары Спасаўскія запускі

13 жніўня ў народным календары Спасаўскія запускі. Так называўся пярэдадзень Успенскага або, як казалі ў народзе, Спасаўскага посту. У гэты дзень прыкмячалі: ранішні туман хутка рассейваецца - да яснага, добрага надвор'я. Павуцінне лятае - да працяглай спякоты. Густы туман стаіць над лесам - на добры ўраджай грыбоў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 2016 годзе - менш за плюс 2 градусы, а самы цёплы дзень у 2010 - у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 37 з паловай градусаў.