Прадоўжыць выплату пенсіі на банкаўскую карту зараз можна анлайн

Новы сэрвіс з'явіўся на партале сацыяльнай абароны. Для падачы заявы на прадаўжэнне выплат зараз не прыйдзецца асабіста звяртацца ва ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Запоўненая форма аўтаматычна паступіць у адпаведны орган. Безумоўна, размова пра камфорт у першую чаргу.

Пасля разгляду заявы спецыялісты прадоўжаць выплаты праз банк яшчэ на 3 гады. Скарыстацца сэрвісам можна з дзеючым базавым рахункам у банку. Таксама на партале сацыяльнай абароны можна запісацца анлайн да спецыялістаў устаноў сацабароны, а праз асабісты кабінет заказаць паслугі сацработніка, сядзелкі, няні.

Кацярына Камінская, намеснік начальніка ўпраўлення арганізацыі пенсіённага забеспячэння Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі:

"У першую чаргу неабходна зарэгістравацца на партале сацыяльнай абароны. Пасля рэгістрацыі карыстальнік трапіць у асабісты кабінет, у якім у яго ўжо зараз даступная магчымасць прадаўжэння заявы аб пералічэнні пенсіі на базавы рахунак. Звяртаю ўвагу, што прадоўжыць заяву можна толькі на той жа базавы рахунак, адкрыты ў тым жа банку, на які ўжо ажыццяўляецца выплата пенсіі".

Сацыяльная падтрымка старэйшага пакалення будуецца комплексна. Гэта пенсіённае забеспячэнне, меддапамога, сацабслугоўванне. Сістэма працуе на практыцы. На пенсіі накіроўваецца каля 9 % ВУП. Толькі ў 2026 годзе пенсіі павышаліся 2 разы і ў цэлым выраслі на 15 %.

Амаль кожны чацвёрты пенсіянер у Беларусі працягвае працаваць. Менавіта тут вопыт нярэдка становіцца галоўнай прафесійнай перавагай. Больш за 80 % усіх калектыўных дамоў утрымліваюць нормы падтрымкі.

Акрамя таго, дзякуючы магчымасцям інтэрактыўнай карты "Даступнае асяроддзе" можна знайсці аб'екты сацыяльнай інфраструктуры (бальніцы, аптэкі, вакзалы) і даведацца, наколькі яны даступныя з пункта погляду перамяшчэнняў.