Прадпрыемствы АПК Мінскай вобласці прэзентуюць свой экспартны патэнцыял на міжнароднай выставе PRODEXPO, якую ў гэтыя дні прымае сталіца. Сярод навінак - малочная, мясная і хлебабулачная прадукцыя. Дзякуючы распрацоўкам тэхнолагаў і мадэрнізацыі цэхаў саміх прадпрыемстваў спажыўцы атрымліваюць тавары не проста смачныя і карысныя, але і зручныя для прыгатавання ў хатніх умовах.

Юлія Машук, гендырэктар КУП "Міноблмясамалпрам":

"Мясамалочная галіна Мінскай вобласці сёння больш арыентавана на канчатковага спажыўца і эканомію яго часу. Для гэтага, напрыклад, Стаўбцоўскі мясакансервавы камбінат зараз завяршае будаўніцтва цэха абвальвання. Гэта дазволіць наладзіць выпуск прадукцыі ўжо ў канчатковай упакоўцы, павялічыць аб'ёмы абвальвання і прапанаваць пакупнікам і стэйкі, і марынаванае мяса, каб сэканоміць час нашым гаспадыням. Па кансервах прадпрыемства ў асноўным арыентавана на экспарт. Сёлета яно аднавіла адгрузкі ў Кітай, а субпрадуктавую лінейку адпраўляе ў Гану".

Беларуская прадукцыя карыстаецца попытам у больш чым 115 краінах. Міжнародная выстава PRODEXPO аб'яднала звыш 160 удзельнікаў з сямі краін. Пазнаёміцца і прадэгуставаць далікатэсы можна на вялікай пляцоўцы "МінскЭкспа" 20 лістапада. Спецыяльна для гасцей і ўдзельнікаў запусцілі два дадатковыя аўтобусныя маршруты.