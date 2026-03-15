Праект па прафілактыцы булінгу запусцяць у беларускіх школах з пачатку новага навучальнага года
Не дапусціць гвалту ў дзіцячых калектывах - задача, якая сёння стаіць перад кожнай установай адукацыі. Бяспека і ўзаемная павага ў прыярытэце. Важна стварыць атмасферу даверу для ўсіх вучняў, а таксама абараніць іх правы і годнасць.
Міністэрства адукацыі рыхтуецца запусціць у новым навучальным годзе шырокамаштабны праект, які будзе накіраваны на стварэнне здаровага псіхалагічнага клімату і абарону дзяцей ад цкавання.
Знешнасць, паспяховасць, становішча ў сям'і або ацэнкі - прычыны для цкавання могуць быць рознымі, як і наступствы. Тое, што для адных з'яўляецца "проста жартам", для іншых - цяжкая траўма.
Каб прадухіліць агрэсію і спрэчкі, у кожнай установе адукацыі распрацаваны свае падыходы. У сталічнай гімназіі № 61 створана школьная служба медыяцыі - гэта пляцоўка для прымірэння. Вырашаць спрэчкі аднагодкам дапамагаюць самі вучні (больш падрабязна - глядзіце відэа).