Праект рэспубліканскага бюджэту на 2027 год разгледзелі ў Палаце прадстаўнікоў
Праект рэспубліканскага бюджэту на 2027 год разгледзелі ў Палаце прадстаўнікоў. Падтрымка сацыяльнай сферы і нацыянальнай эканомікі застаюцца прыярытэтамі.
Чакаецца, што галасаваць за галоўны фінансавы дакумент парламентарыі будуць у канцы кастрычніка. Рэспубліканскі бюджэт звярстаны з дэфіцытам. Гэта значыць, што выдаткі перавышаюць даходы. Аднак гэта кантраляваная розніца, падкрэслілі дэпутаты. Да таго ж дэфіцыт бюджэту ў параўнанні з цяперашнім годам скарочаны практычна ўдвая. Істотна павялічаны сацыяльныя выдаткі краіны: грошы на адукацыю, медыцыну, сацпалітыку перавысяць тэмпы росту іншых выдаткаў.
Васіль Панасюк, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
"Бюджэт мае дакладную сацыяльную скіраванасць. Практычна з ростам 11-12 % на фінансаванне менавіта сацыяльнай сферы, звярнуўшы асаблівую ўвагу на падтрымку, на выплату заработнай платы, на павышэнне ўзроўню заработнай платы работнікам бюджэтнай сферы, у тым ліку нізкааплатным. Гэта значыць звернута лакальная ўвага на павышэнне зарплаты як малодшаму медыцынскаму персаналу, так і ў дашкольных установах памочніку, непасрэдна выхавальнікам дзіцячага садка. Існавала дыспрапорцыя, гэту дыспрапорцыю мы нівелюем. Па сацыяльнай сферы хацелася б адзначыць таксама зробленыя акцэнты на падтрымку шматдзетных сем'яў, сем'яў з дзецьмі. Гэта выплата сямейнага капіталу, гэта дзяржаўная падтрымка будаўніцтва жылля".
Падатковая нагрузка ў будучым годзе плануецца на ўзроўні крыху вышэйшым за 23 % ад ВУП. Гэта ніжэй, чым сёлета.
У цэлым Падатковы кодэкс не прынясе кардынальных навацый. Адна з самых прыкметных - зрушэнне на месяц тэрмінаў падачы падатковых дэкларацый. Даплаціць падаходны таксама трэба будзе на месяц пазней.