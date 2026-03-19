Праект указа аб правядзенні ЭКА будзе дапрацаваны ў сціснутыя тэрміны - Хаджаеў

Праект указа "Аб правядзенні экстракарпаральнага апладнення" будзе дапрацаваны ў максімальна сціснутыя тэрміны. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Аляксандр Хаджаеў.

Кіраўнік Міністэрства аховы здароўя адзначыў, што ў найбліжэйшы час пройдуць абмеркаванні з Беларускім саюзам жанчын. Распавёў Аляксандр Хаджаеў і пра падтрымку дам у такіх працэдурах.

Падрабязнасці даклада міністра аховы здароўя кіраўніку дзяржавы глядзіце 20 сакавіка адразу пасля "Панарамы" на "Беларусь 1" у праекце "Размова ў Прэзідэнта".

